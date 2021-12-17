Все ближе к Трампу: как проходит расследование нападения на Капитолий

В Соединенных Штатах продолжается расследование событий 6 января 2021 года – нападения на Капитолий, которое должно было заблокировать признание победы на президентских выборах Джо Байдена.

К комитету Палаты представителей Конгресса США, который и занимается расследованием, попал документ под названием "Фальсификация выборов, иностранное вмешательство и варианты для 6 января".

О том, достаточно ли этого, чтобы утверждать о непосредственной вине экс-президента США, и смогут ли последствия этого расследования повлиять на современные политические расклады, читайте в статье кандидата политических наук, исполнительного директора YES Светланы Ковальчук Нападение на Капитолий: что выявило следствие и как защищается Дональд Трамп.

Ключевое доказательство передал в комитет Палаты представителей последний глава аппарата сотрудников Белого дома Марк Медоуз, получивший файл за день до нападения на Капитолий.

Что стало известно следствию?

Согласно обнаруженным рекомендациям, Дональд Трамп должен был объявить чрезвычайное положение в стране, что автоматически отложило бы утверждение результатов выборов.

Чтобы история была более правдоподобной, рекомендовали также объявить, что Китай и Венесуэла получили контроль над инфраструктурой для голосования в большинстве штатов, а затем поручить Конгрессу разработать дальнейший план действий в соответствии с Конституцией.

Кроме того, был разработан и альтернативный сценарий, предусматривавший активное привлечение Майка Пенса, тогдашнего вице-президента США, в частности рекомендовалось отложить утверждение результатов выборов до проведения экспертизы, в результате которой все электронные бюллетени были бы признаны недействительными и подсчитывали бы только бумажные.

Пока автор документа в PowerPoint неизвестен. В интернете можно найти схожий 36-страничный документ, который, вероятно, основан на теориях Джована Хаттона Пулитцера, техасского предпринимателя и изобретателя.

Постепенно Марк Медоуз, получивший файл за день до нападения на Капитолий и передавший его комитету, превращается в ключевого свидетеля событий 6 января.

Круг свидетелей и опрашиваемых все больше сужается к ближайшему окружению бывшего президента.

Больше деталей о расследовании дела об атаке на Капитолий – в материале Светланы Ковальчук Нападение на Капитолий: что выявило следствие и как защищается Дональд Трамп.