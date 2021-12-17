США закликають ЄС підготувати санкції проти Росії у сфері енергетики та банків - ЗМІ

Адміністрація президента США Джон Байдена підштовхує союзників по Європейському Союзу завершити розробку широкого пакета санкцій проти російських банків та енергетичних компаній, які можуть бути спільно запроваджені, якщо Кремль вторгнеться в Україну.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Bloomberg з посиланням на власні джерела.

Нагальності додає той факт, що Владімір Путін не показав жодних ознак відведення військ від кордонів України. У США вважають, що узгодження конкретних варіантів санкцій дасть твердий сигнал президенту Росії.

За даними видання, країни ЄС стверджують, що надто поспішне окреслення заходів може підірвати зусилля з врегулювання кризи за допомогою дипломатії.

Остаточні деталі пропозицій щодо санкцій ще уточнюються, а чиновники все ще оцінюють потенційний економічний та юридичний вплив заходів, які будуть запроваджені у разі вторгнення. Складність полягає в тому, коли сказати Путіну, якою буде ціна його дій, зазначили співрозмовники видання.

Європейські країни, які набагато більше залежать від Росії в імпорті енергії та інших видів імпорту, ніж США, також стурбовані впливом деяких заходів на ключові товари та їхню економіку.

Деякі потенційні кроки зі списку, такі як відключення Росії від платіжної системи SWIFT, вважаються вкрай проблематичними через можливі проблеми для світового ринку енергоносіїв та інших ринків, на які надходить експорт із Росії.

Іншим занепокоєнням є перспектива припинення експорту газу на тлі зростання цін на енергоносії, оскільки Росія забезпечує близько 40% європейських поставок.

Нагадаємо, Владімір Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в Україні озброєння, яке нібито загрожує Росії.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше вже відкинув російську вимогу.

Про загрози, з якими дуже скоро може стикнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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