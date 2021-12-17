США призывают ЕС подготовить санкции против России в сфере энергетики и банков - СМИ

Администрация президента США Джон Байдена подталкивает союзников по Европейскому Союзу завершить разработку широкого пакета санкций против российских банков и энергетических компаний, которые могут быть совместно введены, если Кремль вторгнется в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

Неотложности добавляет тот факт, что Владимир Путин не показал никаких признаков отвода войск от границ Украины. В США считают, что согласование конкретных вариантов санкций даст жесткий сигнал президенту России.

По данным издания, страны ЕС утверждают, что слишком поспешное очерчивание мер может подорвать усилия по урегулированию кризиса с помощью дипломатии.

Окончательные детали предложений по санкциям еще уточняются, а чиновники все еще оценивают потенциальное экономическое и юридическое влияние мер, которые будут введены в случае вторжения. Сложность состоит в том, когда сказать Путину, какова будет цена его действий, отметили собеседники издания.

Европейские страны, которые гораздо больше зависят от России в импорте энергии и других видов импорта, чем США, также озабочены влиянием некоторых мер на ключевые товары и их экономику.

Некоторые потенциальные шаги из списка, такие как отключение России от платежной системы SWIFT, считаются крайне проблематичными из-за возможных проблем мирового рынка энергоносителей и других рынков, на которые поступает экспорт из России.

Другой обеспокоенностью является перспектива прекращения экспорта газа на фоне роста цен на энергоносители, поскольку Россия обеспечивает около 40% европейских поставок.

Напомним, Владимир Путин в последнее время в переговорах с лидерами стран Альянса требует предоставить юридически зафиксированные гарантии, исключающие любое дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение в Украине вооружения, якобы угрожающего России.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее уже отверг российское требование.

Об угрозах, с которыми очень скоро может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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