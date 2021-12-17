Європарламент закликав до невідкладної лібералізації візового режиму для Косова

Європейський парламент закликав Європейську раду "невідкладно схвалити лібералізацію візового режиму для Косова".

Про це пише "Європейська правда".

Європарламент схвалив звіт про боротьбу з організованою злочинністю на Західних Балканах, закликавши регіональних лідерів зосередити свої зусилля на реформах, які зміцнять верховенство закону.

У звіті зроблено висновок, що "боротьба з організованою злочинністю та інтеграція до ЄС є взаємозміцнюючими процесами. Отже, ЄС має прискорити процес інтеграції із Західними Балканами".

"У цьому контексті, оскільки ізоляція заохочує злочинну діяльність, депутати Європарламенту також закликають Раду без подальших зволікань схвалити лібералізацію візового режиму Косово", - йдеться у звіті.

У доповіді йдеться, що основними факторами, що роблять суспільства Західних Балкан уразливими, є відсутність можливостей працевлаштування, корупція, дезінформація, елементи захоплення держави, нерівність та іноземне втручання з боку недемократичних режимів, таких як Росія та Китай.

У 2018 році Європейська комісія підтвердила, що Косово виконало всі критерії для лібералізації візового режиму, однак Франція та Нідерланди непохитні щодо того, що Косово ще не готове до лібералізації, що зупинило будь-яке просування процесу.

Нагадаємо, Косово заявило про намір подати заявку на вступ до Європейського Союзу.

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