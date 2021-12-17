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Европарламент призвал к безотлагательной либерализации визового режима для Косова

Пятница, 17 декабря 2021, 14:31

Европейский парламент призвал Европейский совет "безотлагательно одобрить либерализацию визового режима для Косова".

Об этом пишет "Европейская правда".

Европарламент одобрил отчет о борьбе с организованной преступностью на Западных Балканах, призвав региональных лидеров сосредоточить свои усилия на реформах, укрепляющих верховенство закона.

В отчете сделан вывод, что "борьба с организованной преступностью и интеграция в ЕС являются взаимоукрепляющими процессами. Следовательно, ЕС должен ускорить процесс интеграции с Западными Балканами".

"В этом контексте, поскольку изоляция поощряет преступную деятельность, депутаты Европарламента также призывают Совет без дальнейших проволочек одобрить либерализацию визового режима для Косова", - говорится в отчете.

В докладе говорится, что основными факторами, делающими общества Западных Балкан уязвимыми, являются отсутствие возможностей трудоустройства, коррупция, дезинформация, элементы захвата государства, неравенство и иностранное вмешательство со стороны недемократических режимов, таких как Россия и Китай.

В 2018 году Европейская комиссия подтвердила, что Косово выполнило все критерии для либерализации визового режима, однако Франция и Нидерланды непреклонны относительно того, что Косово еще не готово к либерализации, что остановило продвижение процесса.

Напомним, Косово заявило о намерении подать заявку на вступление в Европейский Союз.

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Косово визы
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