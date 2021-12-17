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Президентка Словаччини: обов'язкова вакцинація, ймовірно, буде необхідною

П'ятниця, 17 грудня 2021, 15:26

Президентка Словаччини Зузана Чапутова заявила, що обов'язкова вакцинація від коронавірусу, ймовірно, буде необхідним заходом у боротьбі з пандемією.

Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

"Поки що, схоже, що з'являються нові мутації, і коронавірус нас не залишає. Такі країни, як Угорщина, Польща та Австрія, вже приєдналися до обов'язкової вакцинації, а Чехія розглядає це як дуже реалістичний варіант", - сказала Чапутова.

Вона нагадала, що Словаччина специфічна тим, що більш як половина населення або боїться вакцинації, або відмовляється від неї.

"Тому я також приділила б велику увагу тому, як перейти до обов'язкової вакцинації, щоб захід був справді ефективним", - сказав глава держави.

Чапутова вважає, що необхідно обговорити зі спеціалістами, які групи мають підлягати обов'язковій вакцинації. "Після мого обговорення з експертами більше говорять про професійні групи, ніж про людей похилого віку, але це професійне питання", - додала вона.

Нагадаємо, парламент Словаччини схвалив пропозицію міністра фінансів Ігоря Матовича щодо фінансових виплат пенсіонерам за вакцинацію.

Раніше Словаччина з населенням 5,4 млн, зареєструвала новий максимум заражень - понад 15 тисяч за добу.

Загалом у Словаччині повністю вакциновані від коронавірусу 46% дорослого населення. Це суттєво менше, ніж у більшості інших країн ЄС, але дещо більше, ніж у Румунії та Болгарії, які мають найнижчі показники вакцинації. 

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Словаччина Вакцини
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