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У Словаччині пенсіонерам платитимуть за вакцинацію

Четвер, 9 грудня 2021, 15:14

Парламент Словаччини схвалив пропозицію міністра фінансів Ігоря Матовича щодо фінансових виплат вакцинованим пенсіонерам.

Про це пише Aktuality, повідомляє "Європейська правда".

Депутати схвалили пропозицію, згідно з якою держава винагороджуватиме людей похилого віку старше 60 років за вакцинацію від коронавірусу сумою у розмірі від 200 до 300 євро.

Кожна людина старше 60 років, вже вакцинована трьома дозами вакцини, отримає від держави автоматично та готівкою 300 євро.

Люди з двома дозами вакцини, які зареєструються для вакцинації до кінця року та отримають третю дозу до 15 січня, також матимуть право на 300 євро.

Ті, хто отримав другу дозу з 30 червня до сьогоднішнього дня або хто подав заявку як мінімум до 31 грудня та отримає її до 15 січня, отримають 200 євро.

Люди, які до цього часу відмовлялися від вакцинації, але були вакциновані першою дозою з 25 листопада до 31 грудня, отримають 200 євро.

Окрема категорія - це люди, вакциновані препаратом Janssen, який передбачає тільки одну дозу. Усі, хто отримав одну дозу, зможуть отримати 200 євро, але тільки в тому випадку, якщо буде вакциновано повторно до 1 березня наступного року.

За словами Матовича, кілька досліджень показують, що ефективність Janssen різко знижується з часом.

Люди зможуть зняти гроші поштовим переказом у поштовому відділенні. Отже, вони не виплачуватимуться у вигляді ваучера, прив'язаного до використання в готелях або ресторанах.

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Словаччина Вакцини
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