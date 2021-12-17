Президент Словакии: обязательная вакцинация, вероятно, будет необходима

Президент Словакии Зузана Чапутова заявила, что обязательная вакцинация от коронавируса, вероятно, будет необходимой мерой в борьбе с пандемией.

Об этом пишет Aktuality, сообщает "Европейская правда".

"Пока, похоже, появляются новые мутации, и коронавирус нас не покидает. Такие страны, как Венгрия, Польша и Австрия, уже присоединились к обязательной вакцинации, а Чехия рассматривает это как очень реалистичный вариант", - сказала Чапутова.

Она напомнила, что Словакия специфична тем, что более половины населения либо боятся вакцинации, либо отказываются от нее.

"Поэтому я также уделила бы большое внимание тому, как перейти к обязательной вакцинации, чтобы мера была действительно эффективной", - сказал глава государства.

Чапутова считает, что необходимо обсудить со специалистами, какие группы должны подлежать обязательной вакцинации. "После моего обсуждения с экспертами больше говорят о профессиональных группах, чем о стариках, но это профессиональный вопрос", - добавила она.

Напомним, парламент Словакии одобрил предложение министра финансов Игоря Матовича по финансовым выплатам пенсионерам за вакцинацию.

Ранее Словакия с населением 5,4 млн зарегистрировала новый максимум заражений - более 15 тысяч в сутки.

В целом в Словакии полностью вакцинировано от коронавируса 46% взрослого населения. Это значительно меньше, чем в большинстве других стран ЕС, но несколько больше, чем в Румынии и Болгарии, которые имеют самые низкие показатели вакцинации.

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