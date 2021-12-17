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Укр / Рус
Укр / Рус

В польской армии подтвердили бегство своего солдата в Беларусь

Пятница, 17 декабря 2021, 17:37

Оперативное командование Вооруженных сил Польши подтвердило дезертирство своего военного в Беларусь.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF24.

"Неизвестно, что именно произошло, в какой момент солдат решил сделать то, что сделал вчера днем. Под предлогом ухода с поста он пересек границу с Беларусью. Там мы пока не знаем, имел ли какие-то контакты с другой стороны, потому что до сих пор ничто не указывало на это", – сказал на пресс-конференции генерал Томаш Пиотровский.

Генерал Пиотровский также подтвердил данные, согласно которым солдат раньше создавал проблемы.

"Начальство протягивало руку этому бойцу, создавая условия для его развития, повышения знаний, должного положения в обществе, и в подавляющем большинстве времени помогало этому молодому человеку", - сказал Пиотровский.

Польские СМИ, в частности, сообщали, что молодого человека задерживали за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Вопрос дезертирства уже рассматривается среди прочего военными службами. Во второй половине дня Министерство национальной обороны сообщило об увольнении с должностей начальства беглого солдата.

Ранее Пограничный комитет Беларуси заявил, что на границе с Польшей был задержан польский военный, сбежавший со службы и якобы желающий получить убежище в Беларуси.

"В связи с несогласием с политикой Польши относительно миграционного кризиса и практикой негуманного обращения с беженцами военнослужащий попросил политическое убежище в Республике Беларусь", - говорится в сообщении Пограничного комитета.

Сообщалось, что белорусские СМИ уже взяли у него интервью.

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