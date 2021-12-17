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Британія третій день поспіль фіксує ковідний рекорд: 93 тисячі випадків

П'ятниця, 17 грудня 2021, 18:32

У Великій Британії третій день поспіль реєструють рекордну кількість щоденних випадків зараження коронавірусом - у п’ятницю інфекіцію підтвердили в 93 045 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Sky news.

У четвер було оголошено про рекордні 88 376 підтверджених випадків COVID після попереднього щоденного максимуму в середу у 78 610 випадків.

Також був встановений рекорд щодо додаткових доз вакцинації: у середу було введено 745 тисяч бустерних щеплень. 

Водночас, кількість смертей залишається стабільно відносно низькою, за добу зареєстрували 111 загиблих. 

Згідно з даними уряду, кількість випадків коронавірусу у Британії за останні сім днів зросла на 38,6% у порівнянні з попереднім тижнем. Кількість зареєстрованих смертей за останні сім днів зменшилася на 4,5% порівняно з попереднім тижнем, пише BBC.

У неділю прем’єр Борис Джонсон попередив громадян, що країні загрожує масштабна хвиля епідемії через штам "Омікрон", і закликав негайно щепитися підсилюючими дозами вакцини всіх, у кого з часу останньої дози минуло понад три місяці.

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Велика Британія Коронавірус Епідемія у цифрах
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