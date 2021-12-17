Британия третий день подряд фиксирует ковидный рекорд: 93 тысячи случаев

В Великобритании третий день подряд регистрируют рекордное количество ежедневных случаев заражения коронавирусом – в пятницу инфекцию подтвердили у 93 045 человек.

Как пишет Европейская правда, об этом сообщает Sky news.

В четверг было объявлено о рекордных 88 376 подтвержденных случаях COVID после предыдущего ежедневного максимума в среду в 78 610 случаев.

Также был установлен рекорд по дополнительным дозам вакцинации: в среду было введено 745 тысяч бустерных прививок.

В то же время количество смертей остается стабильно относительно низким, за сутки зарегистрировали 111 погибших.

Согласно данным правительства, количество случаев коронавируса в Британии за последние семь дней выросло на 38,6% по сравнению с предыдущей неделей. Число зарегистрированных смертей за последние семь дней уменьшилось на 4,5% по сравнению с предыдущей неделей, пишет BBC.

В воскресенье премьер Борис Джонсон предупредил граждан, что стране грозит масштабная волна эпидемии из-за штамма "Омикрон", и призвал немедленно прививаться усиливающими дозами вакцины всех, у кого со времени последней дозы прошло более трех месяцев.

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