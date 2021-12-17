Міністри оборони Північних і Балтійських країн: висування Росією вимог до НАТО неприйнятне

Міністри оборони Північних та Балтійських країн обговорили у п'ятницю ситуацію з безпекою України.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє портал ERR.

"Наша єдність і підтримка України залишаються виключно важливими. Необхідно підтримувати Україну всіма можливими засобами - політичними, економічними, військовими", - сказав заступник міністра оборони Литви Маргіріс Абукявічюс, який брав участь у зустрічі.

"Ми маємо бути готові до можливого загострення ситуації", - додав Абукявічюс.

За його словами, міністри оборони Північних та Балтійських країн єдині на думці, що цілі Росії щодо регіону залишаються агресивними, а концентрація російських сил поблизу кордону України це вкотре підтверджує.

"З публічних заяв Росії видно, що її апетити зростають, а умови та вимоги тепер висуваються всьому альянсу НАТО. Це абсолютно неприйнятно. Будь-який діалог з Росією може відбуватися лише на встановлених Заходом умовах", - сказав Абукявічюс.

На зустрічі міністрів оборони Північних та Балтійських країн також відбулися дискусії щодо гібридної агресії з боку Білорусі.

"Вісімка Північних та Балтійських країн" - формат співпраці, в якому беруть участь Литва, Латвія, Естонія, Данія, Фінляндія, Ісландія, Норвегія та Швеція.

Міністерство закордонних справ Росії 17 грудня опублікувало проєкт договору про так звані "гарантії безпеки", які Владімір Путін вимагає від НАТО, і які Москва передала Вашингтону.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав".

Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Про загрози, з якими може зіткнутися Україна на тлі ймовірних переговорів країн Заходу з Росією, читайте в статті: Нормандія від Байдена: що змінить та чим загрожує вхід США до переговорів по Донбасу.

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