Северные и Балтийские страны: выдвижение Россией требований к НАТО неприемлемо

Министры обороны Северных и Балтийских стран обсудили в пятницу ситуацию с безопасностью Украины.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает портал ERR.

"Наше единство и поддержка Украины остаются исключительно важными. Необходимо поддерживать Украину всеми возможными средствами - политическими, экономическими, военными", - сказал участвовавший во встрече заместитель министра обороны Литвы Маргирис Абукявичюс.

"Мы должны быть готовы к возможному обострению ситуации", - добавил Абукявичюс.

По его словам, министры обороны Северных и Балтийских стран едины во мнении, что цели России по отношению к региону остаются агрессивными, а концентрация российских сил вблизи границы Украины это еще раз подтверждает.

"Из публичных заявлений России видно, что ее аппетиты растут, а условия и требования теперь предъявляются всему альянсу НАТО. Это абсолютно неприемлемо. Любой диалог с Россией может происходить только на установленных Западом условиях", - сказал Абукявичюс.

На встрече министров обороны Северных и Балтийских стран также прошли дискуссии по поводу гибридной агрессии со стороны Беларуси.

"Восьмерка Северных и Балтийских стран" - формат сотрудничества, в котором принимают участие Литва, Латвия, Эстония, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция.

Напомним, 17 декабря Министерство иностранных дел РФ опубликовало проект договора о так называемых "гарантиях безопасности", которые Владимир Путин требует от НАТО и которые Москва передала Вашингтону.

Североатлантический альянс получил требования России о так называемых "гарантиях безопасности" с предложением не принимать Украину в НАТО.

Накануне в Кремле заявили, что уже передали США проекты договора и соглашения по гарантиям безопасности.

Об угрозах, с которыми может столкнуться Украина на фоне вероятных переговоров стран Запада с Россией, читайте в статье: Нормандия от Байдена: что изменит и чем грозит вход США в переговоры по Донбассу.

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