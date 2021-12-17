Росія закрила в'їзд 7 громадянам Британії у відповідь на серпневі санкції

Москва у відповідь на санкції Британії проти семи росіян через справу Навального заборонила пропорційній кількості громадян Британії в'їзд до Росії.

Про це заявила офіційна представниця МЗС Росії Марія Захарова, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на заяву речниці.

Захарова заявила, що "під надуманими та абсурдними приводами" уряд Великої Британії в серпні 2021 року оголосив про запровадження в рамках національного санкційного режиму персональних санкцій щодо семи громадян Росії через їхню пряму відповідальність за отруєння Навального.

"Вважаємо цей черговий нічим не обґрунтований антиросійський випад Лондона практичним підтвердженням наміру уряду Великої Британії продовжувати наслідувати деструктивний курс у двосторонніх справах…

У відповідь на недружні дії Лондона та на основі принципу взаємності прийнято рішення про введення персональних санкцій щодо пропорційної кількості представників Великої Британії, які тісно залучені до антиросійської діяльності. Їм закрито в'їзд на територію Російської Федерації", - заявила Захарова.

Британія ввела санкції проти 7 співробітників спецслужб РФ через отруєння Навального 20 серпня.

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