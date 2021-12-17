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Укр / Рус

Россия закрыла въезд 7 гражданам Британии в ответ на августовские санкции

Пятница, 17 декабря 2021, 20:12

Москва в ответ на санкции Британии против семи россиян из-за дела Навального запретила пропорциональному количеству граждан Британии въезд в Россию.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на заявление пресс-секретаря.

Захарова заявила, что "под надуманными и абсурдными предлогами" правительство Великобритании в августе 2021 года объявило о введении в рамках национального санкционного режима персональных санкций в отношении семи граждан России из-за их прямой ответственности за отравление Навального.

"Считаем этот очередной ничем не обоснованный антироссийский выпад Лондона практическим подтверждением намерения правительства Великобритании продолжать подражать деструктивному курсу по двусторонним делам…

В ответ на недружественные действия Лондона и на основе принципа взаимности принято решение о введении персональных санкций в отношении пропорционального количества представителей Великобритании, тесно вовлеченных в антироссийскую деятельность. Им закрыт въезд на территорию Российской Федерации", – заявила Захарова.

Британия ввела санкции против 7 сотрудников спецслужб РФ из-за отравления Навального 20 августа.

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Великобритания Россия санкции
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