Ірландія запровадить комендантську годину в роботі барів і ресторанів

Ірландія запровадить комендантську годину о 20.00 для закладів гостинності в рамках низки нових заходів, спрямованих на уповільнення поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться у матеріалі Sky News.

У зверненні до нації прем’єр Ірландії Майкл Мартін сказав, що якщо його не зупинити, новий штам може становити реальну загрозу для лікарень в Ірландії.

"Він настільки агресивно поширюється на всі вікові групи, що ми, ймовірно, будемо спостерігати інфекції зі швидкістю, яка набагато перевищує все, що ми бачили досі. Це дуже серйозно" - заявив прем’єр.

Нові правила набудуть чинності з неділі, 19 грудня, і триватимуть до 30 січня.

Заклади повинні працювати зі зниженою наповнюваністю – для критих закладів це 50% місткості.

Усі, хто прибуває з-за кордону, повинні пройти тест на антиген або ПЛР залежно від їхнього статусу вакцинації, а всім пасажирам, які прибувають, слід порекомендувати проводити тестування на антиген щодня протягом п’яти днів поспіль.

Весільні фуршети можуть проводитися після 20.00, але кількість гостей не має перевищувати 100 осіб.

"Омікрон" становив 35% випадків, зареєстрованих в Ірландії в п’ятницю, проти 14% у вівторок, повідомили представники охорони здоров’я. Деякі частини сусідньої Британії повідомляють, що кількість випадків "Омікрон" подвоюється кожні два дні.

90% дорослих ірландців були вакциновані, і близько третини з них також отримали бустерну дозу.