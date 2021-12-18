Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Ирландия введет комендантский час в работе баров и ресторанов

Суббота, 18 декабря 2021, 11:03

Ирландия введет комендантский час в 20.00 для заведений гостеприимства в рамках ряда новых мер, направленных на замедление распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в материале Sky News.

В обращении к нации премьер Ирландии Майкл Мартин сказал, что если его не остановить, новый штамм может представлять реальную угрозу для больниц в Ирландии.

"Он настолько агрессивно распространяется на все возрастные группы, что мы, вероятно, будем наблюдать инфекции со скоростью, намного превышающей все, что мы видели до сих пор. Это очень серьезно", - заявил премьер.

Новые правила вступят в силу с воскресенья, 19 декабря, и продлятся до 30 января.

Заведения должны работать с пониженной наполняемостью – для крытых заведений это 50% емкости.

Все прибывающие из-за границы должны пройти тест на антиген или ПЦР в зависимости от их статуса вакцинации, а всем прибывающим пассажирам следует порекомендовать проводить тестирование на антиген ежедневно в течение пяти дней подряд.

Свадебные фуршеты могут производиться после 20.00, но количество гостей не должно превышать 100 человек.

"Омикрон" составил 35% случаев, зарегистрированных в Ирландии в пятницу, против 14% во вторник, сообщили представители здравоохранения. Некоторые части соседней Британии сообщают, что количество случаев "Омикрон" удваивается каждые два дня.

90% взрослых ирландцев были вакцинированы и около трети из них также получили бустерную дозу.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Ирландия
powered by lun.ua

Статьи

Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО - хорошая новость для Украины

Гибридная, (энергетическая, транзитная и т.п.) агрессия против Украины и ЕС вполне реальна. Включая новую газовую войну.
17 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Новые пощечины России: что вошло в усиленную крымскую резолюцию ООН

Мы – реалисты, и понимаем, что призывы, обеспокоенность и даже осуждение в тексте резолюций не являются инструментами принуждения для РФ (укр.)
17 декабря 2021 — Татьяна Печончик, Ольга Матюшина, Центр прав человека ZMINA

Нападение на Капитолий: что показало следствие и как защищается Дональд Трамп

Достаточно ли собрано доказательств, чтобы утверждать о причастности предыдущего президента США к попытке захвата власти? (укр.)
17 декабря 2021 — Светлана Ковальчук, для Европейской правды