Кремлівський RT використав Сербію, щоб обійти заборону на трансляцію в Німеччині

Державний російський канал RT скористався сербською ліцензією, щоб вести трансляцію у Німеччині, оскільки німецький регулятор не надав йому такого дозволу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Radio Slobodna Evropa.

Як зазначається, німецька державна установа, що відповідає за ЗМІ (MABB), звернулася до мовника російської державної програми "RT DE" (раніше відомої як "Russia Today") за поясненнями та причиною, чому після отримання ліцензії в Сербії вона веде мовлення на німецькому ринку.

"Сьогодні ми розпочали судовий розгляд і вимагаємо пояснень від (державного) мовника Росії до кінця року", - заявили в MABB.

Ліцензію на мовлення програми "RT DE" з Сербії видав 6 грудня Сербський регуляторний орган електронних медіа (REM).

В той же час закони Німеччини не дозволяють транслювати на її території іноземні державні телеканали, в тому числі RT як медіа, що фінансується Кремлем.

На сайті RT зазначено, що вони отримали дозвіл на кабельну та супутникову передачу в Сербії, але, "за попередньою оцінкою, це недостатня (правова) основа для поширення програми в Німеччині", констатує німецький регулятор.

Надавши ліцензію "RT DE", Сербія дозволила російському державному каналу охопити глядачів у Німеччині. Таким чином, канал обійшов німецькі норми, які забороняють трансляцію телеканалів в іноземній державній власності, повідомила Юдіта Попович, одна з членів REM.

REM є установою в Сербії, яка приймає рішення щодо зазначених дозволів.

Президент Ради REM Олівера Зекіч 17 грудня підтвердила агентству Fonet, що REM видав ліцензію на запит ЗМІ "RT auf Deutsch (RT DE)".

Вона зазначила, що ліцензія є "технічно нейтральною", що означає, що з її видачі медіадім отримує право на надання медіа-послуги через кабельну, супутникову та електронну мережу зв’язку IPTV.

У той час як Зекіч стверджує, що ліцензія була видана "на підставі закону та Європейської конвенції про транскордонне телебачення", Юдіта Попович вважає, що це питання недостатньо врегульоване законодавством Сербії.

Попович єдина з членів Ради на сесії 6 грудня проголосувала проти надання телеканалу "RT DE" ліцензії на мовлення.

Нагадаємо, YouTube у четвер видалив новий канал кремлівського пропагандистського телеканалу RT, створений для німецького мовлення в обхід раніше заблокованого каналу.

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