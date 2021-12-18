Кремлевский RT использовал Сербию, чтобы обойти запрет на трансляцию в Германии

Государственный российский канал RT воспользовался сербской лицензией, чтобы вести трансляцию в Германии, поскольку немецкий регулятор не дал ему такого разрешения.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Radio Slobodna Europa.

Как отмечается, немецкое государственное учреждение, отвечающее за СМИ (MABB), обратилось к вещателю российской государственной программы "RT DE" (ранее известной как "Russia Today") за объяснениями и причиной, почему после получения лицензии в Сербии она вещает на немецком рынка.

"Сегодня мы начали судебное разбирательство и требуем пояснений от (государственного) вещателя России до конца года", - заявили в MABB.

Лицензию на вещание программы RT DE из Сербии выдал 6 декабря Сербский регуляторный орган электронных медиа (REM).

В то же время законы Германии не позволяют транслировать на ее территории иностранные государственные телеканалы, в том числе RT в качестве медиа, финансируемого Кремлем.

На сайте RT указано, что они получили разрешение на кабельную и спутниковую передачу в Сербии, но "по предварительной оценке это недостаточная (правовая) основа для распространения программы в Германии", констатирует немецкий регулятор.

Предоставив лицензию RT DE, Сербия разрешила российскому государственному каналу охватить зрителей в Германии. Таким образом, канал обошел немецкие нормы, запрещающие трансляцию телеканалов в иностранной государственной собственности, сообщила Юдита Попович, одна из членов REM.

REM является учреждением в Сербии, которое принимает решение по указанным разрешениям.

Президент Совета REM Оливера Зекич 17 декабря подтвердила агентству Fonet, что REM выдал лицензию по запросу СМИ "RT auf Deutsch (RT DE)".

Она отметила, что лицензия является "технически нейтральной", что означает, что по ее выдаче медиадим получает право на предоставление медиа-услуг через кабельную, спутниковую и электронную сеть связи IPTV.

В то время как Зекич утверждает, что лицензия была выдана "на основании закона и Европейской конвенции о трансграничном телевидении", Юдита Попович считает, что этот вопрос недостаточно урегулирован законодательством Сербии.

Попович единственный из членов Совета на сессии 6 декабря проголосовал против предоставления телеканалу "RT DE" лицензии на вещание.

Напомним, YouTube в четверг удалил новый канал кремлевского пропагандистского телеканала RT, созданный для немецкого вещания в обход ранее заблокированного канала.