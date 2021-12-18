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Редактор Європейської правди отримав премію "Високі стандарти журналістики"

Субота, 18 грудня 2021, 23:42

Співзасновник та співредактор видання "Європейська правда" Сергій Сидоренко визнаний лауреатом цьогорічної премії  "Високі стандарти журналістики".

Про це повідомив оргкомітет конкурсу.

Представник ЄП переміг у ключовій номінації "За сталий, якісний медійний проєкт/продукт". Приз переможцеві вручила  журналістка, телеведуча "Суспільного" Мирослава Барчук.

"Європейська правда стала першим у історії України медіа, яке зробило "міжнародку" та євроінтеграцію не "експертною та нудною для загалу, а цілком привабливою темою. У 2014 (на момент запуску видання), це здавалося просто неможливим. Але я справді радий, що у нас вийшло і наш приклад "заразив міжнародкою" також інші ЗМІ", - прокоментував свою перемогу Сергій Сидоренко у розлогому дописі, в якому подякував усім причетним, а також, окремо, читачам "Європейської правди".

 
фото Детектору медіа

Цьогорічна церемонія вручення відзнаки "Високі стандарти журналістики" стала ювілейною, п’ятою за ліком. Премію започаткував році відзнаку український бізнесмен, засновник GROWFORD Institute Віталій Ломакович. Відтоді номінацію "За сталий, якісний медійний проєкт/продукт" вигравали Павло Казарін (2017), Денис Бігус (2018), спільно Роман Кульчинський і Анатолій Бондаренко (2019); Мирослава Барчук (2020).

Як зазначає профільне видання "Детектор Медіа", окрім відзнаки, переможці отримують грошову премію у 50 тисяч гривень.

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