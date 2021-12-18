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Редактор Европейской правды получил премию "Высокие стандарты журналистики"

Суббота, 18 декабря 2021, 23:42

Соучредитель и соредактор издания "Европейская правда" Сергей Сидоренко признан лауреатом премии "Высокие стандарты журналистики" 2021 года.

Об этом сообщил оргкомитет конкурса.

Представитель ЕП победил в ключевой номинации "За устойчивый, качественный медийный проект/продукт". Приз победителю вручила журналистка, телеведущая "Суспільного" Мирослава Барчук.

"Европейская правда стала первым в истории Украины медиа, которое сделало международку и евроинтеграцию не экспертной и скучной для людей, а вполне привлекательной темой. В 2014 году (на момент запуска издания) это казалось просто невозможным. Но я действительно рад, что у нас получилось и наш пример "заразил" международкой также другие СМИ", - прокомментировал свою победу Сергей Сидоренко в детальном посте, в котором поблагодарил всех причастных, а также, отдельно, читателей "Европейской правды".

 
фото ДетекторА медИа

Нынешняя церемония вручения награды "Высокие стандарты журналистики" стала юбилейной, пятой по счету. Премию основал украинский бизнесмен из GROWFORD Institute Виталий Ломакович. С тех пор номинацию "За устойчивый, качественный медийный проект/продукт" выигрывали Павел Казарин (2017), Денис Бигус (2018), Роман Кульчинский и Анатолий Бондаренко (2019); Мирослава Барчук (2020).

Как отмечает профильное издание "Детектор Медиа", помимо знака отличия, победители получают денежную премию в 50 тысяч гривен.

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