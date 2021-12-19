Міноборони Британії: поки Україна не в НАТО, військових Альянсу туди не надсилатимуть

Міністр оборони Британії Бен Воллес зазначив, що у разі потенційної масштабної агресії Росії проти України варіант відправки на підмогу військових країн-членів НАТО дуже малоймовірний.

Про це він сказав в інтерв’ю Spectator TV, пише "Європейська правда".

"Фактом є те, що це не країна-член НАТО, тож дуже малоймовірно, що хтось відправлятиме військових в Україну, щоб протистояти Росії. Нам не варто подавати надії про те, що ми могли б це зробити", - сказав Бен Воллес, вочевидь говорячи і про Британію, і Альянс загалом.

Раніше, пише видання, міністр оборони більш двозначно висловлювався про можливу реакцію Британії у разі ескалації.

В середині листопада британський таблоїд The Mirror повідомляв з посиланням на свої джерела, що Британія нібито готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

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