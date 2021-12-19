Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Міноборони Британії: поки Україна не в НАТО, військових Альянсу туди не надсилатимуть

Неділя, 19 грудня 2021, 11:03

Міністр оборони Британії Бен Воллес зазначив, що у разі потенційної масштабної агресії Росії проти України варіант відправки на підмогу військових країн-членів НАТО дуже малоймовірний.

Про це він сказав в інтерв’ю Spectator TV, пише "Європейська правда". 

"Фактом є те, що це не країна-член НАТО, тож дуже малоймовірно, що хтось відправлятиме військових в Україну, щоб протистояти Росії. Нам не варто подавати надії про те, що ми могли б це зробити", - сказав Бен Воллес, вочевидь говорячи і про Британію, і Альянс загалом.

Раніше, пише видання, міністр оборони більш двозначно висловлювався про можливу реакцію Британії у разі ескалації. 

В середині листопада британський таблоїд The Mirror повідомляв з посиланням на свої джерела, що Британія нібито готова перекинути в Україну 600 військовослужбовців спеціального призначення на тлі побоювання з приводу можливого посилення російського вторгнення.

Читайте також: Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Велика Британія Росія Україна-НАТО
powered by lun.ua

Статті

Путін на всю голову: чому російський ультиматум НАТО є доброю новиною для України

Гібридна, (енергетична, транзитна тощо) агресія проти України та ЄС - цілком реальна. Включно із новим перекриттям газу.
17 грудня 2021 — Сергій Сидоренко, Європейська правда

Нові ляпаси Росії: що увійшло до посиленої кримської резолюції ООН

Ми є реалістами і розуміємо, що заклики, занепокоєння і навіть засудження в тексті резолюцій не є інструментами примусу для РФ. 
17 грудня 2021 — Тетяна Печончик, Ольга Матюшина, Центр прав людини ZMINA

Напад на Капітолій: що виявило слідство і як захищається Дональд Трамп

Чи достатньо зібрано доказів, щоб стверджувати про причетність попереднього президента США до спроби захоплення влади?
17 грудня 2021 — Світлана Ковальчук, для Європейської правди