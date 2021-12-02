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Глави МЗС України та Угорщини розповіли про свої переговори на зустрічі в НАТО 

Четвер, 2 грудня 2021, 08:21

Міністри закордонних справ України та Угорищини на зустрічі в Ризі у четвер обговорили питання безпеки та національних меншин.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Дмитро Кулеба та Петер Сійярто поспілкувалися на полях зустрічі міністрів закордонних справ країна НАТО.

Кулеба поінформував Сійярто щодо безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях та вздовж державного кордону України в контексті триваючої збройної агресії Росії, повідомила пресслужба МЗС.

"Є спільне розуміння, що попри окремі складні двосторонні питання, безпека України — це також безпека Угорщини та всього східного флангу НАТО", - розповів Кулеба у своєму Twitter про зустріч.

Петер Сійярто, пишучи про спілкування з українським міністром, зазначив, що "на порядку денному двосторонніх відносин стоять складні питання". 

Він дав зрозуміти, що у розмові йшлося про питання національних меншин.

"Ми хочемо, щоб ситуація покращилася, багато залежатиме від законопроєкту про національні громади", - написав Сійярто у Facebook.

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Угорщина МЗС Кулеба
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