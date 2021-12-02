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Главы МИД Украины и Венгрии рассказали о своих переговорах на встрече в НАТО

Четверг, 2 декабря 2021, 08:21

Министры иностранных дел Украины и Венгрии на встрече в Риге в четверг обсудили вопросы безопасности и национальных меньшинств.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Дмитрий Кулеба и Петер Сийярто пообщались на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО.

Кулеба проинформировал Сийярто о ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях и вдоль государственной границы Украины в контексте продолжающейся вооруженной агрессии России, сообщили в МИД.

"Есть общее понимание, что, несмотря на отдельные сложные двусторонние вопросы, безопасность Украины — это также безопасность Венгрии и всего восточного фланга НАТО", - рассказал Кулеба в своем Twitter о встрече.

Петер Сийярто, говоря об общении с украинским министром, отметил, что "на повестке дня двусторонних отношений стоят сложные вопросы".

Он дал понять, что речь шла о вопросах национальных меньшинств.

"Мы хотим, чтобы ситуация улучшилась, многое будет зависеть от законопроекта о национальных общинах", - написал Сийярто в Facebook.

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Венгрия МИД Кулеба
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