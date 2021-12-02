Польща відкинула пропозиції ЄС щодо мігрантів

Польща вважає контродуктивними пропозиції Єврокомісії вжити тимчасові правові та практичні заходи для Польщі, Литви і Латвії, які зіткнулися з міграційною кризою на своїх кордонах з Білоруссю, щоб допомогти державам впоратися з ситуацією.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Euractiv.

Віцепрезидент Єврокомісії Маргарітіс Схінас заявив, що Євросоюз перебуває в режимі "гасіння пожежі", щоб подолати "гібридну загрозу" з Білорусі, яка спрямовує мігрантів до кордонів ЄС.

Однак Польща назвала цю пропозицію "контрпродуктивною", заявивши, що з нею не консультувалися.

"Комісія прийняла рішення, яке абсолютно протилежне тому, що ми запропонували", – сказав посол Польщі в ЄС Анджей Садош.

"Ми запропонували, щоб відповіддю на гібридну атаку була можливість призупинення процедур надання притулку, а не їх продовження" - заявив він.

Відповідно до пропозиції Єврокомісії, у Польщі, Литви та Латвії буде можливість продовжити період реєстрації заяв про надання притулку до 4 тижнів замість нинішніх 3-10 днів.

Вони також зможуть застосовувати процедуру щодо притулку на кордоні для обробки всіх клопотань про надання притулку, включаючи апеляцію, протягом максимум 16 тижнів - за винятком випадків, коли заявникам із проблемами зі здоров’ям не може бути надана адекватна підтримка.

Також три держави-члени зможуть застосовувати спрощені та швидші національні процедури для повернення людей, чиї клопотання про міжнародний захист були відхилені.