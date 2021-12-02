Польша отвергла предложения ЕС по поводу мигрантов

Польша считает контродуктивными предложения Еврокомиссии принять временные правовые и практические меры для Польши, Литвы и Латвии, которые столкнулись с миграционным кризисом на своих границах с Беларусью, чтобы помочь государствам справиться с ситуацией.

Про это. Как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Схинас заявил, что Евросоюз находится в режиме "тушения пожара", чтобы преодолеть "гибридную угрозу" из Беларуси, направляющей мигрантов к границам ЕС.

Однако Польша назвала это предложение "контрпродуктивным", заявив, что с ней не консультировались.

"Комиссия приняла решение, совершенно противоположное тому, что мы предложили", – сказал посол Польши в ЕС Анджей Садош.

"Мы предложили, чтобы ответом на гибридную атаку была возможность приостановки процедур предоставления убежища, а не их продление" – заявил он.

Согласно предложению Еврокомиссии, у Польши, Литвы и Латвии будет возможность продлить период регистрации заявлений о предоставлении убежища до 4 недель вместо нынешних 3-10 дней.

Они также могут применять процедуру убежища на границе для обработки всех ходатайств о предоставлении убежища, включая апелляцию, в течение максимум 16 недель - за исключением случаев, когда заявителям с проблемами со здоровьем не может быть предоставлена ​​адекватная поддержка.

Также три государства-члена могут применять упрощенные и более быстрые национальные процедуры для возвращения людей, чьи ходатайства о международной защите были отклонены.