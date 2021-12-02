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Кулеба і Блінкен у присутності усіх міністрів ОБСЄ "поставили на місце" Лаврова

Четвер, 2 грудня 2021, 09:27

Глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Про це кореспонденту "Європейської правди" розповіли поінформовані джерела.

Вчора ввечері наприкінці робочої неформальної вечері, з якої почалося міністерське засідання, під час обговорення ролі ОБСЄ у врегулюванні конфліктів, Лавров звинуватив Київ у системному порушенні Мінських угод і зриві режиму припинення вогню на Донбасі.

"Свій виступ він супроводив тезами роспропаганди про держпереворот та нацистів в Україні.  Це спровокувало дипломатичну сутичку. У присутності всіх інших міністрів Кулеба взяв слово і поставив Лаврова на місце", - розповів співрозмовник ЄвроПравди.

За словами міністра, загальновідомим є два факти: Росія обстрілює українську землю та вбиває українських військових, системно блокує діяльність СММ ОБСЄ в порушення рішень організації, під якими вона підписалася.

До обміну думками приєднався Ентоні Блінкен, який рішуче підтримав українського колегу.

Після цього Лавров взяв слово вдруге, при цьому був роздратований, і вдруге отримав відповідь Кулеби і Блінкена.

Нагадаємо, раніше державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що у Вашингтоні попередили Кремль про готовність застосувати жорсткі економічні заходи, від яких раніше утримувалися, за потенційну нову агресію проти України.

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Росія ОБСЄ
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