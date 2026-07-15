Зеленський хоче, щоб ракети до Patriot з маркуванням "Made in Ukraine" швидше стали реальністю

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вперше наближається до можливості виробництва ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони Patriot.

Заяву українського президента наводить "Інтерфакс-Україна", повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, Україна може стати третьою державою в історії, яка матиме домовленість про виробництва ракет до Patriot.

"Я хочу подякувати президенту США за політичне рішення, яке вже є історичним, і яке допоможе зберегти життя тисяч людей в Україні. І дуже важливо, аби на цьому шляху у наших сторін, у наших команд все вийшло. І ракети до Patriot з маркуванням "Made in Ukraine" чим швидше стали реальністю", – наголосив він.

Нагадаємо, під час публічної частини зустрічі президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського на полях саміту НАТО 8 липня американський лідер заявив, що США нададуть Україні право виготовляти Patriot.

Зеленський також говорив, що після політичної домовленості з Трампом про ліцензію на виробництво Patriot має швидко початися "технічна" робота для її втілення.

За даними ЗМІ, виробництво американських ракет-перехоплювачів до систем ППО Patriot для України, найімовірніше, буде організовано в якійсь європейській країні, зокрема розглядається варіант з Німеччиною.