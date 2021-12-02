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Кулеба и Блинкен в присутствии всех министров ОБСЕ "поставили на место" Лаврова

Четверг, 2 декабря 2021, 09:27

Глава МИД РФ Сергей Лавров спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и получил решительный ответ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Об этом корреспонденту "Европейской правды" рассказали информированные источники.

Вчера вечером в конце неформального рабочего ужина, с которого началось министерское заседание, при обсуждении роли ОБСЕ в урегулировании конфликтов, Лавров обвинил Киев в системном нарушении Минских соглашений и срыве режима прекращения огня на Донбассе.

"Свое выступление он сопровождал тезисами роспропаганды о госперевороте и нацистах в Украине. Это спровоцировало дипломатическую перепалку. В присутствии всех других министров Кулеба взял слово и поставил Лаврова на место", - рассказал собеседник ЕвроПравды.

По словам министра, общеизвестны два факта: Россия обстреливает украинскую землю и убивает украинских военных, системно блокирует деятельность СММ ОБСЕ в нарушение решений организации, под которыми она подписалась.

К обмену мнениями присоединился Энтони Блинкен, который решительно поддержал украинского коллегу.

После этого Лавров снова взял слово, при этом был раздражен, и вторично получил ответ Кулебы и Блинкена.

Напомним, ранее государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что в Вашингтоне предупредили Кремль о готовности применить жесткие экономические меры, от которых ранее воздерживались, за потенциальную новую агрессию против Украины.

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Россия ОБСЕ
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