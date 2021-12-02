Блінкен зустрівся з Кулебою у Стокгольмі, говорили про шляхи протидії РФ

Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорив з главою МЗС України агресивну поведінку РФ і шляхи підтримки України.

Зустріч відбулася на полях міністерського засідання ОБСЄ у Стокгольмі, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Український народ знає про непохитну відданість Сполучених Штатів територіальній цілісності, суверенітету і незалежності України. Такої точки зору дотримуються не тільки Сполучені Штати, а й усі наші союзники по НАТО, що було дуже чітко простежуваним у розмовах, які ми мали протягом останніх кількох днів", - зазначив держсекретар США перед початком зустрічі з українським колегою.

"Ми глибоко стурбовані агресивною позицією, яку Росія знову зайняла стосовно України, і я з нетерпінням чекаю можливості поговорити з вами про шлях вперед щодо цього, а також про багато інших речей, важливих у наших відносинах", - сказав він.

Слід зазначити, що зустріч відбулася перед аналогічною двосторонньою зустріччю держсекретаря США Ентоні Блінкена з російським міністром закордонних справ Сергєєм Лавровим.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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