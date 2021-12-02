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Блинкен встретился с Кулебой в Стокгольме, говорили о путях противодействия РФ

Четверг, 2 декабря 2021, 11:02

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой МИД Украины агрессивное поведение РФ и пути поддержки Украины.

Встреча прошла на полях министерского заседания ОБСЕ в Стокгольме, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Украинский народ знает о непреклонной преданности Соединенных Штатов территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Такой точки зрения придерживаются не только Соединенные Штаты, но и все наши союзники по НАТО, что очень четко прослеживалось в разговорах, которые мы проводили в последние несколько дней", – отметил госсекретарь США перед началом встречи с украинским коллегой.

"Мы глубоко обеспокоены агрессивной позицией, которую Россия снова заняла по отношению к Украине, и я с нетерпением жду возможности поговорить с вами о пути вперед в этом вопросе, а также о многих других вещах, важных в наших отношениях", - отметил он.

Следует отметить, что встреча состоялась перед аналогичной двусторонней встречей госсекретаря США Энтони Блинкена с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и получил решительный ответ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Кулеба ОБСЕ США Россия
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