Кулеба: РФ провокує Україну не лише військовим чином, а й дипломатично

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ продовжує провокувати Україну не лише військовим чином, а й у дипломатичній сфері.

Про це він сказав перед початком двосторонньої зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Як бачимо, Росія провокує Україну не лише військовим чином, а й дипломатично. Ми й надалі демонструватимемо стриманість. Водночас ми продовжимо працювати з нашими партнерами та закликатимемо їх підготувати пакет стримуючих заходів, і це змусить президента Путіна двічі подумати, перш ніж вдатися до військової сили", - сказав Кулеба.

За його словами, на цьому етапі Україна з союзниками зосереджена на стримуванні Росії.

"Ми не маємо наміру проводити наступальні дії на Донбасі. Україна віддана мирному врегулюванню конфлікту, і я дійсно ціную Сполучені Штати за їхню підтримку України, особливо за їхні зусилля, спрямовані на створення пакета стримування", - наголосив український міністр.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди.