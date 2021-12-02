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Кулеба: РФ провокує Україну не лише військовим чином, а й дипломатично

Четвер, 2 грудня 2021, 11:18

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що РФ продовжує провокувати Україну не лише військовим чином, а й у дипломатичній сфері.

Про це він сказав перед початком двосторонньої зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Як бачимо, Росія провокує Україну не лише військовим чином, а й дипломатично. Ми й надалі демонструватимемо стриманість. Водночас ми продовжимо працювати з нашими партнерами та закликатимемо їх підготувати пакет стримуючих заходів, і це змусить президента Путіна двічі подумати, перш ніж вдатися до військової сили", - сказав Кулеба.

За його словами, на цьому етапі Україна з союзниками зосереджена на стримуванні Росії.

"Ми не маємо наміру проводити наступальні дії на Донбасі. Україна віддана мирному врегулюванню конфлікту, і я дійсно ціную Сполучені Штати за їхню підтримку України, особливо за їхні зусилля, спрямовані на створення пакета стримування", - наголосив український міністр.

Як повідомлялося, глава МЗС РФ Сергєй Лавров спровокував дипломатичну суперечку на неформальній зустрічі перед засіданням міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі і отримав рішучу відповідь глави МЗС України Дмитра Кулеби і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

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Кулеба Росія ОБСЄ
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