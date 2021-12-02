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Кулеба: РФ провоцирует Украину не только военным путем, но и дипломатическим

Четверг, 2 декабря 2021, 11:18

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что РФ продолжает провоцировать Украину не только военным образом, но и в дипломатической сфере.

Об этом он сказал перед началом двусторонней встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном, передает корреспондент "Европейской правды".

"Как видим, Россия провоцирует Украину не только военным образом, но и дипломатически. Мы будем и дальше демонстрировать сдержанность. В то же время мы продолжим работать с нашими партнерами и будем призывать их подготовить пакет сдерживающих мер, и это заставит президента Путина дважды подумать, прежде чем прибегнуть к военной силе", - сказал Кулеба.

По его словам, на этом этапе Украина с союзниками сосредоточится на сдерживании России.

"Мы не намерены проводить наступательные действия на Донбассе. Украина преданна мирному урегулированию конфликта, и я действительно ценю Соединенные Штаты за их поддержку Украины, особенно за их усилия, направленные на создание пакета сдерживания", - подчеркнул украинский министр.

Как сообщалось, глава МИД РФ Сергей Лавров спровоцировал дипломатический спор на неформальной встрече перед заседанием министерского совета ОБСЕ в Стокгольме и получил решительный ответ главы МИД Украины Дмитрия Кулебы и госсекретаря США Энтони Блинкена.

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Кулеба Россия ОБСЕ
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