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Кулеба: 36 країн ОБСЄ підтримали ініціативу щодо моніторингу кордону України з РФ

Четвер, 2 грудня 2021, 18:26

36 країн-учасниць підтримали Україну у просуванні проєкту рішення міністерської ради ОБСЄ щодо моніторингу державного кордону між РФ і Україною.

Про це, як повідомляє кореспондент "Європейської правди", заявив глава МЗС України Дмитро Кулеба під час пленарної сесії міністерської ради ОБСЄ у Стокгольмі.

Він нагадав, зокрема, що навіть напередодні міністерського засідання СММ ОБСЄ повідомила про нові відмови у допуску на окуповані території, блокування патрулів поблизу Золотого і Молодіжного у Луганській області.

"Росія систематично підриває роботу Спеціальної моніторингової місії з метою продовжувати свою агресію проти України" - наголосив Кулеба.

"Я хотів би подякувати 36 країнам-учасницям за приєднанні до України в ухваленні проєкту рішення Ради міністрів ОБСЄ щодо спостереження за українсько-російським державним кордоном. Мої слова вдячності також тим державам-учасницям, які висловили свою підтримку Україні у своїх заявах сьогодні" - зазначив міністр.

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