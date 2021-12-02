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Кулеба: 36 стран ОБСЕ поддержали инициативу по мониторингу границы с РФ

Четверг, 2 декабря 2021, 18:26

36 стран-участниц поддержали Украину в продвижении проекта решения министерского совета ОБСЕ по поводу мониторинга государственной границы между РФ и Украиной.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время пленарной сессии министерского совета ОБСЕ в Стокгольме.

Он напомнил, в частности, что даже накануне министерского заседания СММ ОБСЕ сообщила о новых отказах в допуске на оккупированные территории, блокировке патрулей вблизи Золотого и Молодежного в Луганской области.

"Россия систематически подрывает работу Специальной мониторинговой миссии с целью продолжать свою агрессию против Украины", - отметил Кулеба.

"Я хотел бы поблагодарить 36 стран-участниц за присоединение к Украине в принятии проекта решения Совета министров ОБСЕ относительно наблюдения за украинско-российской государственной границей. Мои слова благодарности также тем государствам-участникам, которые выразили свою поддержку Украине в своих заявлениях сегодня", - отметил министр.

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