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Німеччина запровадила двотижневий карантин для прибулих з Британії

Понеділок, 20 грудня 2021, 08:34

З опівночі неділі Німеччина класифікує Британію як "зону, яка викликає занепокоєння" після швидкого поширення штаму коронавірусу "Омікрон".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Це означає двотижневий карантин для всіх мандрівників із Британії, навіть якщо вони отримали негативний результат тесту, були вакциновані або одужали від COVID-19.

Федеральне агентство Німеччини з контролю та профілактики захворювань — Інститут Роберта Коха — заявило, що зміна також стосуватиметься "всіх британських заморських територій, острова Мен і Нормандських островів" і що період карантину не може бути скорочений додатковими тестами.

Мандрівники Британії також повинні пред’явити "актуальний" негативний ПЛР-тест, зроблений не раніше ніж за 72 години до в’їзду в Німеччину.

Цей крок став наслідком закликів міністрів охорони здоров’я федеральних земель Німеччини до суворіших правил в’їзду для боротьби з поширенням нового варіанту.

"Я дуже стурбований подіями у Британії. Варіант вірусу "Омікрон" там швидко поширюється. Тому ми повинні діяти послідовно та швидко", – сказав міністр охорони здоров’я Баварії Клаус Холецек.

Нові правила з’явилися після заборони Франції на поїздки до та з Британії без "важливих" причин.

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Німеччина Велика Британія
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