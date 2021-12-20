Германия ввела двухнедельный карантин для прибывших из Великобритании

С полуночи воскресенья Германия классифицирует Великобританию как "зону, вызывающую беспокойство" после быстрого распространения штамма коронавируса "Омикрон".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Это означает двухнедельный карантин для всех путешественников из Британии, даже если они получили отрицательный результат теста, были вакцинированы или выздоровели от COVID-19.

Федеральное агентство Германии по контролю и профилактике заболеваний - Институт Роберта Коха - заявило, что изменение также будет касаться "всех британских заморских территорий, острова Мэн и Нормандских островов" и что период карантина не может быть сокращен дополнительными тестами.

Путешественники Британии также должны предъявить "актуальный" отрицательный ПЦР-тест, сделанный не раньше чем за 72 часа до въезда в Германию.

Этот шаг стал следствием призывов министров здравоохранения федеральных земель Германии к более строгим правилам въезда для борьбы с распространением нового варианта.

"Я очень озабочен событиями в Британии. Вариант вируса "Омикрон" там быстро распространяется. Поэтому мы должны действовать последовательно и быстро", – сказал министр здравоохранения Баварии Клаус Холецек.

Новые правила появились после запрета Франции на поездки в Британию и из Британии без "важных" причин.

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