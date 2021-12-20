Боррель про наміри РФ: слід сподіватися на краще, але готуватися до гіршого

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що кінцеві наміри Росії, яка накопичує війська біля України, неясні і можливі різні сценарії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму блозі.

"Кінцеві наміри Росії не зрозумілі, за винятком того, що вона прагне послабити Україну. Можуть розвиватися різні сценарії. Як я сказав у Європейському парламенті в Страсбурзі, ми повинні сподіватися на краще і готуватися до гіршого" - сказав Боррель.

"Ми не можемо виключити бажання Росії використати цю кризу як важіль для досягнення її заявленої мети змінити систему безпеки в Європі, а також виключити європейців з дискусій. Але ми знаємо, що наші американські союзники не потраплять у цю пастку" - додав він.

За словами головного дипломата ЄС, одних лише слів і заяв недостатньо, щоб змінити розрахунки російського керівництва, і тому так важливо, що лідери ЄС вирішили продовжити діючі економічні санкції та попередили, що будь-який крок Росії проти України матиме тяжкі наслідки.

Нагадаємо, у п’ятницю МЗС РФ оприлюднило "проєкти договорів" про фактично розподіл сфер впливу у Європі, які Москва хоче підписати з Північноатлантичним альянсом та з США.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що "виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав". Крім того, Росія пропонує відмовитись "від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії".

Речниця Білого дому заявила, що Сполучені Штати бачили пропозиції Росії щодо переговорів про так звані "гарантії безпеки", але наголосила, що без європейських союзників і партнерів переговорів не буде.

У НАТО також назвали свої умови для діалогу, заявивши, що він має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, базуватися на ключових принципах та документах щодо європейської безпеки та відбуватися в консультаціях з європейськими партнерами НАТО, такими як Україна.

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