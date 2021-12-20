У Бельгії страйкують працівники авіакомпанії Brussels Airlines

Профспілки бортпровідників і пілотів авіакомпанії Brussels Airlines проводять у понеділок 24-годинний страйк.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє телерадіокомпанія RTBF.

"В аеропорту Брюсселя все досить спокійно" в понеділок вранці, незважаючи на страйк, повідомив близько 8.00 речник Brussels Airlines Кім Даенен.

Бортпровідники і пілоти почали цілодобовий страйк о 5 ранку, щоб засудити надмірний робочий тиск і недотримання кількох колективних трудових угод.

"Нам довелося скасувати 57 рейсів із 116 запланованих. Це стосується 25% наших пасажирів, або 3500 осіб", – пояснив речник. Усім мандрівникам або запропонували альтернативні рейси, або відшкодування.

Про страйк було оголошено минулої середи, а наступного дня керівництво авіакомпанії надіслало профспілкам офіційне повідомлення про скасування заклику до страйку. Вона погрожувала змусити їх відшкодувати збитки, які вона оцінила в 2,5 мільйона євро за скасування сотні рейсів.

Цей крок викликав гнів профспілок, які засудили "оголошення війни" та порушення права на страйк.

Підписуйтеся на Telegram-канал "Європа тут" з найцікавішим від ЄвроПравди