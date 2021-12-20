Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

В Бельгии бастуют сотрудники авиакомпании Brussels Airlines

Понедельник, 20 декабря 2021, 10:43

Профсоюзы бортпроводников и пилотов авиакомпании Brussels Airlines проводят в понедельник 24-часовую забастовку.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает телерадиокомпания RTBF.

"В аэропорту Брюсселя все достаточно спокойно" в понедельник утром, несмотря на забастовку, сообщил около 8.00 спикер Brussels Airlines Ким Даэнен.

Бортпроводники и пилоты начали круглосуточную забастовку в 5 утра, чтобы осудить чрезмерное рабочее давление и несоблюдение нескольких коллективных трудовых соглашений.

"Нам пришлось отменить 57 рейсов из 116 запланированных. Это касается 25% наших пассажиров, или 3500 человек", – пояснил спикер. Всем путешественникам либо предложили альтернативные рейсы, либо возмещение.

О забастовке было объявлено в прошлую среду, а на следующий день руководство авиакомпании направило профсоюзам официальное сообщение об отмене призыва к забастовке. Она угрожала заставить их возместить ущерб, который она оценила в 2,5 миллиона евро за отмену сотни рейсов.

Этот шаг вызвал гнев профсоюзов, осудивших "объявление войны" и нарушение права на забастовку.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Бельгия
powered by lun.ua

Статьи

Варшава теряет союзников: зачем Польша пошла на конфликт с США

Польский Сейм в настоящем турборежиме принял скандальный закон о СМИ, следствием которого станет конфликт с США (укр.)
20 декабря 2021 — Станислав Желиховский , Юрий Панченко

Путин на всю голову. Почему российский ультиматум НАТО - хорошая новость для Украины

Гибридная, (энергетическая, транзитная и т.п.) агрессия против Украины и ЕС вполне реальна. Включая новую газовую войну.
17 декабря 2021 — Сергей Сидоренко, Европейская правда

Новые пощечины России: что вошло в усиленную крымскую резолюцию ООН

Мы – реалисты, и понимаем, что призывы, обеспокоенность и даже осуждение в тексте резолюций не являются инструментами принуждения для РФ (укр.)
17 декабря 2021 — Татьяна Печончик, Ольга Матюшина, Центр прав человека ZMINA