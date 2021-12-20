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В Угорщині опозиція утримує незначну перевагу над партією Орбана

Понеділок, 20 грудня 2021, 11:55

Об’єднана опозиція Угорщини у грудні продовжує з незначною перевагою випереджати партію влади "Фідес" прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Про це свідчать результати опитування аналітичного центру Republikon, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Підтримка шести об’єднаних опозиційних партій склала 36% від усіх виборців, тоді як "Фідес" Орбана набрав 33%. Кожен четвертий опитаний не визначився.

Минулого місяця опозиційний альянс випереджав "Фідес" на чотири пункти.

У дослідженні зазначається, що результати загалом відповідають результатам іншого опитування, проведеного на початку року, що свідчить про те, що опозиція все ще намагається залучити підтримку більшої кількості виборців після нетривалого стрибка рейтингів після перемоги Петера Маркі-Зая на опозиційних праймеріз у жовтні.

Минулого місяця Орбан оголосив про обмеження цін на пальне, щоб захистити споживачів від подальшого різкого зростання цін, одночасно орієнтуючись на ключові групи виборців, такі як люди, які починають кар’єру, сім’ї та пенсіонери.

Альянс соціалістів, соціал-демократів, зелених, лібералів і колишніх ультраправих партій висуває єдиного спільного кандидата у всіх 106 виборчих округах Угорщини.

Попередні спроби скинути Орбана підживлювалися переважно ліберальною елітою великого міста, але ідеологічно різноманітний альянс сподівається отримати вигоду на зростаючому невдоволенні прем’єр-міністром у його консервативному сільському центрі.

Детальніше читайте у статті Тяжкі часи для Орбана: чому нова перемога угорської влади більш не є гарантованою

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Угорщина
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