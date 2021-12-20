В Венгрии оппозиция удерживает незначительное преимущество над партией Орбана

Объединенная оппозиция Венгрии в декабре продолжает с незначительным преимуществом опережать партию власти "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом свидетельствуют результаты опроса аналитического центра Republikon, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Reuters.

Поддержка шести объединенных оппозиционных партий составила 36% всех избирателей, тогда как "Фидес" Орбана набрал 33%. Каждый четвертый опрошенный не определился.

В прошлом месяце оппозиционный альянс опережал "Фидес" на четыре пункта.

В исследовании отмечается, что результаты в целом соответствуют результатам другого опроса, проведенного в начале года, что свидетельствует о том, что оппозиция все еще пытается привлечь поддержку большего количества избирателей после непродолжительного скачка рейтингов после победы Петера Марки-Зая на оппозиционных праймериз в октябре.

В прошлом месяце Орбан объявил об ограничении цен на горючее, чтобы защитить потребителей от дальнейшего резкого роста цен, одновременно ориентируясь на ключевые группы избирателей, такие как люди, начинающие карьеру, семьи и пенсионеры.

Альянс социалистов, социал-демократов, зеленых, либералов и бывших ультраправых партий выдвигает единого общего кандидата во всех 106 избирательных округах Венгрии.

Предыдущие попытки сбросить Орбана подпитывались преимущественно либеральной элитой большого города, но идеологически разнообразный альянс надеется получить выгоду на растущем недовольстве премьер-министром в его консервативном сельском центре.

Подробнее читайте в статье Трудные времена для Орбана: почему новая победа венгерских властей больше не гарантирована

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