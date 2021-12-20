У Німеччині затримали керівника Генштабу Грузії часів Саакашвілі

Генеральна прокуратура Грузії повідомила про затримання у Німеччині генерала Георгія (Гігі) Каландадзе, який обіймав посаду начальника Генштабу Грузії за президента Михеїла Саакашвілі.

Про це повідомило агентство "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Каландадзе оголошений у розшук правоохоронними органами Грузії. Його затримали 19 грудня 2021 року в аеропорту Берліна.

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Каландадзе покинув Грузію після зміни влади в 2012 році. В основному він жив в Україні, працював інструктором і керував навчанням окремих військових підрозділів.

За даними телекомпанії "Мтаварі", у Німеччині навчається син Каландадзе. Відставний генерал часто відвідував його, а також бував у різних країнах Європи, проте правоохоронні органи не мали до нього питань, відзначає телеканал.

У прокуратур Грузії заявили, що звернуться до німецької сторони з клопотанням про екстрадицію Гігі Каландадзе до Грузії.

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На батьківщині йому загрожує від 14 до 17 років ув'язнення.

У 2014 році, коли Каландадзе вже переїхав до України, йому заочно висунули звинувачення у тортурах та незаконному позбавленні волі громадянина Грузії Елберта Коберідзе.

Прокуратура стверджує, що Каландадзе та інші силовики у липні 2012 року катували мешканця Гальського району Елберта Коберідзе, щоб вибити з нього визнання у підготовці теракту.

За даними слідства, до викрадення та тортур Елберта Коберідзе причетні заступник міністра оборони Грузії Давид (Дата) Ахалая, заступник начальника Генштабу Георгій Каландадзе, голова Департаменту військової поліції Мегіс Кардава та голова управління департаменту конституційної безпеки Абхазької АР Роман Шаматава.

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