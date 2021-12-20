В Германии задержали руководителя Генштаба Грузии времен Саакашвили

Генеральная прокуратура Грузии сообщила о задержании в Германии генерала Георгия (Гиги) Каландадзе, занимавшего должность начальника Генштаба Грузии за президента Михеила Саакашвили.

Об этом сообщило агентство "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

Каландадзе объявлен в розыск правоохранительными органами Грузии. Он был задержан 19 декабря 2021 года в аэропорту Берлина.

Читайте также Саакашвили в первом выступлении на суде в Грузии назвал процесс против него "комедией"

Каландадзе покинул Грузию после смены власти в 2012 году. В основном он жил в Украине, работал инструктором и руководил обучением отдельных военных подразделений.

По данным телекомпании "Мтавари", в Германии учится сын Каландадзе. Отставной генерал часто посещал его, а также бывал в разных странах Европы, однако правоохранительные органы не имели к нему вопросов, отмечает телеканал.

В прокуратуру Грузии заявили, что обратятся к немецкой стороне с ходатайством об экстрадиции Гиги Каландадзе в Грузию.

Читайте также В Грузии начался суд над Саакашвили о тайном переходе границы

На родине ему грозит от 14 до 17 лет тюрьмы.

В 2014 году, когда Каландадзе уже переехал в Украину, ему заочно предъявлено обвинение в пытках и незаконном лишении свободы гражданина Грузии Элберта Коберидзе.

Прокуратура утверждает, что Каландадзе и другие силовики в июле 2012 года пытали жителя Гальского района Элберта Коберидзе, чтобы выбить из него признание в подготовке теракта.

По данным следствия, к похищению и пыткам Элберта Коберидзе причастны заместитель министра обороны Грузии Давид (Дата) Ахалая, заместитель начальника Генштаба Георгий Каландадзе, глава Департамента военной полиции Мегис Кардава и глава управления департамента конституционной безопасности Абхазской АР Роман Шаматава.

Подписывайтесь на Telegram-канал "Европа тут" с самым интересным от ЕвроПравды