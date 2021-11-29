Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Саакашвілі у першому виступі на суді в Грузії назвав процес проти нього "комедією"

Понеділок, 29 листопада 2021, 13:24

Третій президент Грузії та український політик Михеїл Саакашвілі вперше особисто був присутній на суді у своїй справі в Тбіліському міському суді, де назвав процес проти нього "комедією".

Звернення Саакашвілі цитує портал "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Як відзначив портал, на слуханні присутній єдиний ЗМІ - Суспільне телебачення Грузії.

Прокуратура Грузії звинувачує Саакашвілі у масовому розгоні протестувальників 7 листопада 2007 року, вторгненні на телеканал "Імеді" та злочинному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

"Я не визнаю прокуратуру і грузинське правосуддя, я тут не для того, щоб бути частиною заздалегідь написаної комедії", - заявив у своєму виступі Саакашвілі.

Він сказав, що його затримання є "дуже великою ганьбою для всіх, хто в цьому бере участь".

"Це найбільше приниження. Весь світ здивований, що я звертаюся до вас через скло, замість того, щоб дати мені можливість пересуватися разом з вами по побудованій мною країні і разом розвивати її. Я перший правитель Грузії після царя Луарсаба, це було 400 років тому, який потрапив у в’язницю", - сказав Саакашвілі.

Він також звернувся українською мовою до громадян України і сказав, що "дуже сумує" за ними.

"Я хочу, щоб ви знали - до мене використовували тортури і нелюдське відношення. Але я тримаюсь. Цього я також навчився в Україні, я дуже вам вдячний", - сказав політик.

Тим часом  біля будівлі Тбіліського міського суду проводять акцію прихильники Саакашвілі, ситуація там напружена і поліція застосовувала перцевий спрей.

Протестувальники кілька разів намагалися перекрити дорогу. Поліція вивела з території кількох людей.

Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня після нелегального прибуття в країну. Він оголосив себе політв'язнем і голодував 50 днів, доки його не перевели до військового шпиталю в Горі.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Саакашвілі Грузія
powered by lun.ua

Статті

Контратака Земана: як проросійський президент занурює Чехію у політичну кризу

Хоча від парламентських виборів минуло більш ніж півтора місяця, новий уряд Чехії так і не зміг розпочати роботу. Ця пауза може тривати ще декілька місяців.
29 листопада 2021 — Юрій Панченко, Європейська правда

Добрива лише для себе: чи допоможе СОТ впоратися з новою світовою кризою

Найгірший сценарій, що загрожує світовій економіці, – ефект доміно. Це означає, що обмеження експорту добрив запровадять усі провідні виробники.
29 листопада 2021 — Анжела Махінова, Sayenko Kharenko

Вакцинуйся або плати: як Австрія першою в ЄС впроваджуватиме обов'язкове щеплення

Австрія стане першою країною в Європі, яка запровадить обов’язкову вакцинацію. Як це працюватиме і чи не порушуватиме це права людини?
26 листопада 2021 — Христина Бондарєва, Європейська правда