Саакашвілі у першому виступі на суді в Грузії назвав процес проти нього "комедією"

Третій президент Грузії та український політик Михеїл Саакашвілі вперше особисто був присутній на суді у своїй справі в Тбіліському міському суді, де назвав процес проти нього "комедією".

Звернення Саакашвілі цитує портал "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

Як відзначив портал, на слуханні присутній єдиний ЗМІ - Суспільне телебачення Грузії.

Прокуратура Грузії звинувачує Саакашвілі у масовому розгоні протестувальників 7 листопада 2007 року, вторгненні на телеканал "Імеді" та злочинному захопленні майна бізнесмена Бадрі Патаркацишвілі.

"Я не визнаю прокуратуру і грузинське правосуддя, я тут не для того, щоб бути частиною заздалегідь написаної комедії", - заявив у своєму виступі Саакашвілі.

Він сказав, що його затримання є "дуже великою ганьбою для всіх, хто в цьому бере участь".

"Це найбільше приниження. Весь світ здивований, що я звертаюся до вас через скло, замість того, щоб дати мені можливість пересуватися разом з вами по побудованій мною країні і разом розвивати її. Я перший правитель Грузії після царя Луарсаба, це було 400 років тому, який потрапив у в’язницю", - сказав Саакашвілі.

Він також звернувся українською мовою до громадян України і сказав, що "дуже сумує" за ними.

"Я хочу, щоб ви знали - до мене використовували тортури і нелюдське відношення. Але я тримаюсь. Цього я також навчився в Україні, я дуже вам вдячний", - сказав політик.

Тим часом біля будівлі Тбіліського міського суду проводять акцію прихильники Саакашвілі, ситуація там напружена і поліція застосовувала перцевий спрей.

Протестувальники кілька разів намагалися перекрити дорогу. Поліція вивела з території кількох людей.

Саакашвілі був затриманий в Грузії 1 жовтня після нелегального прибуття в країну. Він оголосив себе політв'язнем і голодував 50 днів, доки його не перевели до військового шпиталю в Горі.