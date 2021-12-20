Єврокомісія стурбована ухваленням законопроєкту про медіа в Польщі

Європейська комісія заявила у понеділок, що оновлений польський закон про радіомовлення становить серйозну небезпеку для свободи та плюралізму ЗМІ в країні.

Про це оголосив речник Єврокомісії, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Закон, який несподівано пройшов через парламент у п'ятницю, посилить правила щодо іноземної власності на засоби масової інформації. Зокрема він торкнеться можливості роботи новинного каналу TVN24, що належить американській медіакомпанії Discovery Inc.

"Ми з занепокоєнням стежимо за останніми подіями", - заявив на пресконференції у Брюсселі представник Європейської комісії.

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За його словами, комісія очікує, що держави-члени ЄС забезпечать, аби їхня політика та закони не підривали їхні зобов'язання щодо забезпечення вільного, незалежного та різноманітного сектору ЗМІ, сказав він.

Європейська комісія заявила, що уважно стежитиме за розвитком подій у Польщі, оскільки закон може призвести до примусових змін у структурі власності медіакомпаній.

"Голосування, яке відбулося в п'ятницю, чинить додатковий тиск на сектор ЗМІ в Польщі… Це може призвести до обмеження свободи ЗМІ в Польщі, де медіаландшафт уже страждає від зростання політизації", - сказав прессекретар, відзначивши загальнонаціональні протести проти закону на вихідних.

Правління TVN Grupa Discovery назвало голосування "безпрецедентною атакою на вільні медіа" і заявило, що компанія "налаштована захистити свої інвестиції в Польщі".

Материнська компанія Discovery опублікувала окрему заяву, в якій стверджує, що голосування у парламенті "повинне насторожити будь-який бізнес, що інвестує в Польщу", і закликала Дуду накласти вето на закон.

PiS стверджує, що законопроєкт спрямований на те, щоб зупинити вплив на польські ЗМІ таких країн як Росія чи Китай.

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