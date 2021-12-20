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Еврокомиссия обеспокоена принятием законопроекта о медиа в Польше

Понедельник, 20 декабря 2021, 15:49

Европейская комиссия заявила в понедельник, что обновленный польский закон о радиовещании представляет серьезную опасность для свободы и плюрализма СМИ в стране.

Об этом объявил представитель Еврокомиссии, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Reuters.

Закон, неожиданно прошедший через парламент в пятницу, ужесточит правила по иностранной собственности на средства массовой информации. В частности, он коснется возможности работы новостного канала TVN24, принадлежащего американской медиакомпании Discovery Inc.

"Мы с беспокойством следим за последними событиями", - заявил на пресс-конференции в Брюсселе представитель Европейской комиссии.

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По его словам, комиссия ожидает, что государства-члены ЕС обеспечат, чтобы их политика и законы не подрывали их обязательств по обеспечению свободного, независимого и разнообразного сектора СМИ, сказал он.

Европейская комиссия заявила, что будет внимательно следить за развитием событий в Польше, поскольку закон может привести к принудительным изменениям в структуре собственности медиакомпаний.

"Голосование, состоявшееся в пятницу, оказывает дополнительное давление на сектор СМИ в Польше… Это может привести к ограничению свободы СМИ в Польше, где медиаландшафт уже страдает от растущей политизации", - сказал пресс-секретарь, отметив общенациональные протесты против закона на выходных.

Правление TVN Grupa Discovery назвало голосование "беспрецедентной атакой на свободные медиа" и заявило, что компания "настроена защитить свои инвестиции в Польше".

Материнская компания Discovery опубликовала отдельное заявление, в котором утверждает, что голосование в парламенте "должно насторожить любой инвестирующий в Польшу бизнес" и призвала Дуду наложить вето на закон.

PiS утверждает, что законопроект направлен на то, чтобы остановить влияние на польские СМИ таких стран как Россия или Китай.

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