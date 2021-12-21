Ревізія курсу Меркель: як новий лідер змінить головну опозиційну партію Німеччини

17 грудня стали відомі результати опитування членів німецького Християнсько-демократичного союзу (ХДС), який раніше очолювала Ангела Меркель, стосовно нового керівництва партії.

За результатами першого в історії голосування щодо партійного лідера, в якому взяли участь біля 66% з приблизно 400 тисяч членів ХДС, безперечним лідером виявився 66-річний Фрідріх Мерц.

Він відомий як багаторічний критик політичного курсу, який проводила Ангела Меркель.

Про зміни, які чекають на головну опозиційну партію Німеччини, і про те, що вони означатимуть для зовнішнього курсу Німеччини, читайте в статті політолога (Берлін) Віктора Савінка Геть від Меркель: як змінить партію ексканцлерки її головний критик.

Фрідріх Мерц отримав свій третій шанс очолити ХДС.

Цього разу Мерцу вдалося уникнути двічі фатального для себе другого туру голосування й здобути переконливу перемогу.

Які завдання стоять перед новим керівництвом Християнсько-демократичного союзу?

Передовсім лишається незмінним завдання з вироблення нових програмних позицій для партії та написання програми.

Це завдання "висить" у середовищі ХДС ще з лютого 2018 року. Нині ж, коли ХДС перебуває в опозиції, можливостей для концентрації на програмних моментах є набагато більше, ніж у попередній період.

Які в Мерца зовнішньополітичні погляди? Він не згадував про зовнішню політику під час перегонів за лідерство в ХДС.

В інтерв'ю перед другою спробою в боротьбі за лідерство в партії в січні цього року Мерц характеризував себе як "переконаного євроатлантиста" й покладав надію на те, що в каденцію Байдена буде проведена "робота над помилками" в німецько-американських відносинах.

Зокрема, Мерц заявляв, що ФРН має підвищити оборонні видатки з тим, аби досягнути прийнятого в НАТО порогу в 2% від ВВП. Він переконаний, що Німеччина мала б активніше включатися у взаємодію в рамках Альянсу.

З іншого боку, майбутній лідер ХДС виступав за прагматизм стосовно Китаю.

Не менш важливим є його бачення відносин Німеччини з РФ.

На початку року Мерц вказував, що необхідно шукати рішення для того, щоб ще більше зв'язати Росію, а також і Туреччину, з Європейським Союзом.

Натомість нині він вимагає санкцій проти російських олігархів та осіб, наближених до Путіна, у зв'язку з ескалацією на російсько-українському кордоні.

Більше про Мерца та майбутні зміни в партії - в матеріалі Віктора Савінка Геть від Меркель: як змінить партію ексканцлерки її головний критик.