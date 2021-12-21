Ревизия курса Меркель: как новый лидер поменяет главную оппозиционную партию Германии

17 декабря стали известны результаты опроса членов немецкого Христианско-демократического союза (ХДС), ранее возглавляемого Ангелой Меркель, по поводу нового руководства партии.

По результатам первого в истории голосования по партийному лидеру, в котором приняли участие около 66% из примерно 400 тысяч членов ХДС, бесспорным лидером оказался 66-летний Фридрих Мерц.

Он известен как многолетний критик политического курса, проводимого Ангелой Меркель.

Об изменениях, ожидающих главную оппозиционную партию Германии, и о том, что они будут означать для внешнего курса Германии, читайте в статье политолога Виктора Савинка (Берлин) Прочь от Меркель: как изменит партию экс-канцлера ее главный критик.

Фридрих Мерц получил свой третий шанс возглавить ХДС.

На этот раз Мерцу удалось избежать дважды рокового для себя второго тура голосования и одержать убедительную победу.

Какие задачи стоят перед новым руководством Христианско-демократического союза?

В первую очередь остается неизменной задача по выработке новых программных позиций для партии и написанию программы.

Эта задача "висит" в среде ХДС еще с февраля 2018 года. В настоящее время, когда ХДС находится в оппозиции, возможностей для концентрации на программных моментах намного больше, чем в предыдущий период.

Какие у Мерца внешнеполитические взгляды? Он не упоминал о внешней политике во время гонки за лидерство в ХДС.

В интервью перед второй попыткой в ​​борьбе за лидерство в партии в январе этого года Мерц характеризовал себя как "убежденного евроатлантиста" и надеялся, что в каденцию Байдена будет проведена "работа над ошибками" в немецко-американских отношениях.

Мерц заявлял, что ФРГ должен повысить оборонные расходы с тем, чтобы достичь принятого в НАТО порога в 2% от ВВП. Он убежден, что Германия должна активнее включаться во взаимодействие в рамках Альянса.

С другой стороны, будущий лидер ХДС выступал за прагматизм по отношению к Китаю.

Не менее важно его видение отношений Германии с РФ.

В начале года Мерц указывал, что необходимо искать решения, чтобы еще больше связать Россию, а также и Турцию, с Европейским Союзом.

Сейчас же он требует санкций против российских олигархов и лиц, приближенных к Путину, в связи с эскалацией на российско-украинской границе.

Больше о Мерце и будущих изменениях в партии - в материале Виктора Савинка Прочь от Меркель: как изменит партию экс-канцлера ее главный критик.