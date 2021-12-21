Ердоган пообіцяв не слухати МВФ та залучити в економіку золото громадян

На тлі стрімкого знецінення турецької ліри президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган розповів про заходи, розроблені урядом з метою забезпечення стабільності фінансової системи.

Заяву Ердогана наводить державне турецьке агентство Anadolu, повідомляє "Європейська правда".

Ердоган наголосив, що Туреччина "більше не буде країною, яка віддає свою економіку та політику в заручники зовнішнім силам за допомогою програм МВФ".

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За його словами, влада запропонує "нову фінансову альтернативу громадянам, які хочуть зменшити свої побоювання з приводу зростання обмінного курсу".

"Відтепер нікому з наших громадян не потрібно буде переводити свої вклади з турецької ліри в іноземну валюту, побоюючись зростання обмінного курсу", - сказав він.

Ердоган повідомив, що турецьким експортним компаніям, які зазнають труднощів при призначенні цін через коливання обмінного курсу, буде надано форвардний обмінний курс безпосередньо через Центральний банк.

Він також оголосив про зниження до 10 відсотків податку, що утримується з виплати дивідендів, які виробляє компанії.

Разом з тим, турецький лідер повідомив про розробку нових фінансових інструментів, які дозволять залучити в економіку Туреччини золото населення на суму 280 млрд доларів.

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Ердоган наголосив, що Туреччина не має "ні наміру, ні необхідності хоч на крок відступати від вільної ринкової економіки". Він закликав "всіх, у кого є гроші та доступ до фінансів", до інвестицій в економіку та відкриття виробництв.

Раніше у понеділок турецька ліра впала більш ніж на 10% до 18,4 за долар після того, як Ердоган на вихідних твердо відстоював свою політику щодо зниження відсоткових ставок, незважаючи на зростання споживчих цін. Він також розкритикував бізнес-групи, які закликали його змінити курс.

Після оголошення заходів Ердоганом ліра різко зміцнилася на 25%.

Про економічну кризу в Туреччині та чи здатна вона перерости у політичну читайте у статті: Ердоган під тиском проблем: чому турецька влада стрімко втрачає популярність.

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